Pouco mais de 13 minutos de “o povo, sempre o povo”. Assim foi Marcelo no 10 de Junho

Desde 2016, ano em que as comemorações do Dia de Portugal passaram a ser realizadas fora do país, que os discursos de Marcelo Rebelo de Sousa centraram atenções na actualidade. Exemplos disso são a intervenção de 2019 em Portalegre, onde falou das “exigências constantes de maior seriedade na ética da vida pública”, ou a de 2021 na Madeira, na qual apontou à importância de não se desperdiçar os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência, vindos de Bruxelas.