Governo admite que objectivos do PRR podem derrapar

Mariana Vieira da Silva é a governante que vai gerir a execução do maior envelope financeiro de ajudas europeias da história nacional, cerca de 58 mil milhões de euros até 2027. Em entrevista ao programa Hora da Verdade do PÚBLICO e da Renascença (que será integralmente transmitida às 23h), a ministra da Presidência admite que o caminho será de dificuldades e reconhece que “em toda a Europa” já se discute como é que se irá lidar com os efeitos da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Porém, a ministra sublinha que a dificuldade não é exclusiva ao Governo português e recusa considerar que esta seja uma “discussão nacional”. “É um debate europeu”, insiste. A ministra, que foi a “cara” das decisões do Governo durante a pandemia, defendeu ainda o anteprojecto da Lei de Emergência Sanitária e acredita que o modelo da proposta não exige uma revisão da Constituição.