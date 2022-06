Coabitação, desperdícios e corrupção. Marcelo já falou de tudo um pouco no 10 de Junho

Desde as primeiras comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades, em 2016 realizadas pela primeira vez fora do país, em Paris, “uma segunda capital de Portugal” como a classificou Marcelo Rebelo de Sousa, as intervenções presidenciais não só responderam aos momentos de conjuntura, a alertas sobre a exclusão interna e dos emigrantes, à necessidade de reconstrução, mas também celebraram os portugueses residentes no estrangeiro. Para além de Paris, no Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, em Boston, Providence e New Bedford, nos Estados Unidos, na Cidade da Praia e no Mindelo, em Cabo Verde. A pandemia interrompeu durante dois anos o périplo que será agora retomado junto das comunidades portuguesas no Reino Unido em desdobramento com Braga.