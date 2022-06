Os highballs são os cocktails ideais para o Verão

Não são apenas as temperaturas que sobem quando chegam os dias mais quentes. Os copos dos cocktails também parecem ganhar versões mais elevadas, próprias para aplacar a sede em maior escala que nos acomete. Nos balcões dos bares portugueses — e de todo o mundo! —, a chegada do Verão indica a temporada dos highballs, os cocktails que mesclam um pouco de destilado com muito de bebidas não-alcoólicas (entre sodas e cordiais, que são um tipo de licor) servidos em copo longo — daí o nome, na tradução do inglês. E eles parecem representar uma demanda crescente na cena da coquetelaria atual.