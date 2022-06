Da aguardente ao rum. Como a Madeira transformou uma bebida marginal num negócio de milhões

É uma questão de charme. De sex appeal, como alguém nota no Madeira Rum Festival que, no final de Abril, durante quatro dias, juntou a meia dúzia de produtores e bem mais de um milhar de visitantes, na baixa do Funchal. O ambiente é descontraído, com ares de tropical. Chapéus de palha, música ao vivo, camisas floridas, cadeiras de vime, nas esplanadas uma cobertura de palhinhas a amolecer o sol de final de tarde. E o rum, claro.