Eutanásia volta a ser aprovada. Entrará em vigor?

Este Poder Público foi gravado no dia em que o tema da eutanasia volta ao Parlamento após dois vetos do Presidente da República. Pelas contas que fizemos uma nova versão da lei será aprovada embora restem dúvidas que vá ao encontro daquelas que eram as preocupações de Marcelo, nomeadamente, por retirar a expressão “doença fatal”.

Ainda é tema a entrevista da ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, ao PÚBLICO/Rádio Renascença que trouxe de novo o tema do aeroporto do Montijo para a agenda política — o Governo quer consenso com o PSD nessa matéria — e foi também admitido que o aumento do preço das matérias-primas poderá levar ao incumprimento das metas originalmente traçadas para os projectos do Plano de Recuperação e Resiliência​.

