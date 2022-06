Depois de concerto na Altice Arena, Dua Lipa passeia por Lisboa - vejas as imagens

A artista britânica partilhou nas redes sociais fotografias por Lisboa. Depois do concerto, Dua Lipa aproveitou para ouvir Ana Moura e jantar no restaurante Belcanto, do chef José Avillez.

A cantora britânica tem estado a passear por Lisboa, onde assistiu a uma actuação ao vivo de Ana Moura e foi ao restaurante Belcanto, do chef português José Avillez. Dua Lipa tinha actuado na Altice Arena esta segunda-feira, como parte da sua digressão do álbum Future Nostalgia​. Antes do seu último concerto em território português, actuou em Braga.

Através do Instagram e das suas outras redes sociais, a artista partilhou fotografias dos seus passeios pela capital. “A explorar Lisboa com a minha esposa. Obrigado Ana Moura por esta experiência linda”, escreveu numa das publicações na sua página do Instagram. Ana Moura partilhou também uma story a comer pastéis de nata com Dua Lipa. Já o chef José Avillez recorreu à rede social para agradecer à artista a visita ao restaurante Belcanto no Chiado.

Na sua última actuação em Portugal, perante uma plateia cheia na Altice Arena, a artista pop trouxe para palco alguns dos seus maiores sucessos, incluindo New Rules, Levitating e Don’t Start Now. Antes de Lisboa, Dua Lipa actuou em Braga no último domingo, onde cerca de dez mil pessoas encheram o Fórum Altice.

O último concerto da artista em Portugal tinha sido há cinco anos. A britânica segue agora para Barcelona, onde vai actuar esta quinta-feira no festival Primavera Sound. O tour de Future Nostalgia, que começou em Miami a 9 de Fevereiro, termina a 16 de Novembro em Perth, na Austrália.