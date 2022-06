Carro abalroa multidão em Berlim e faz um morto e mais de uma dezena de feridos

Autoridades estão a investigar se se tratou de um acidente ou de um acto deliberado. Motorista foi detido no local.

Um carro abalroou uma multidão em Berlim, nesta quarta-feira, provocando a morte a uma pessoa. O veículo partiu ainda a vitrina de uma loja num distrito muito movimentado e popular entre turistas da capital alemã.

Mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas, segundo revelou um porta-voz da polícia no local. Algumas pessoas ficaram feridas com gravidade, acrescentou um porta-voz dos bombeiros.

“Acredita-se que um homem terá abalroado com um carro um grupo de pessoas. Ainda não se sabe se foi um acidente ou um acto deliberado”, disse a polícia, acrescentando que o motorista foi detido no local.

“Estamos actualmente no local com cerca de 130 operacionais de emergência”, acrescentou a polícia. “O veículo, um carro pequeno, foi apreendido no local.”

Sanitäter versorgen Verletzte am #Kurfürstendamm Ecke Rankestrasse in #Berlin. Ein Auto fuhr in die Menge, mindestens eine tote Person pic.twitter.com/pVR8pC2vns — Joachim Fahrun (@JoachimFahrun) June 8, 2022

Cobertores cobriam o que parecia ser um corpo numa área isolada pela polícia, revelam imagens da Reuters. Um pequeno carro Renault prateado foi apreendido dentro de uma loja depois de partir a vitrina.

O atropelamento ocorreu ao lado da Igreja da Memória (Gedächtniskirche), destruída pelas bombas da II Guerra Mundial, um dos principais marcos de Berlim.

Equipas de resgate transferiram pessoas aparentemente conscientes em macas em direcção a uma ambulância, incluindo uma mulher sentada e outra que cobriu o rosto com a mão, segundo a Reuters.

O local, numa rua com bastante comércio perto de um restaurante McDonald's, foi cercado enquanto um helicóptero sobrevoava a zona.

O atropelamento ocorreu perto do local do ataque ocorrido a 19 de Dezembro de 2016, quando Anis Amri, um tunisino de 24 anos, sequestrou um caminhão, matou o motorista e abalroou um mercado de Natal, matando mais 11 pessoas e ferindo dezenas. Amri fugiu depois para Itália e foi morto pela polícia.