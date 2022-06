Roma: turista atira trotinete da icónica Escadaria Espanhola e causa estragos de 25 mil euros

Há duas semanas, um turista da Arábia Saudita desceu a famosa Escadaria Espanhola ao volante de um Maserati. Agora, uma turista norte-americana decidiu descer os degraus com uma trotinete eléctrica pela mão, atirando-a “três vezes” ao longo do caminho, detalha o La Repubblica, causando estragos na ordem dos 25 mil euros no monumento, classificado como Património Mundial da UNESCO.

O incidente na capital italiana foi filmado por um transeunte na madrugada de sexta-feira e, pouco depois, a polícia local terá apanhado e multado o casal de turistas, de 28 e 29 anos, a pagar uma coima “de 400 euros cada”. A dupla foi ainda proibida de regressar ao monumento, composto por 135 degraus de mármore, construído no século XVIII e restaurado em 2015 num orçamento de 1,5 milhões de euros.

A escadaria monumental que une a Praça de Espanha, na base, à Praça Trindade do Monte, dominada pela fachada da igreja, no topo, é visita incontornável num passeio turístico por Roma – de tão apetecível aos turistas, tornou-se proibido em 2018 sentar na escadaria, com multas que podem ir dos 250 aos 400 euros.

Após dois anos de pandemia, o número de turistas na capital italiana está a regressar aos valores pré-covid e, com as multidões ávidas de passeio e diversão, estão também a ressurgir os casos de desrespeito pelas regras impostas pelas autoridades.

Em Abril, dois turistas holandeses foram multados em 1000 euros depois de terem entrado na Fonte de Trevi – lembrando a discussão polémica relançada em 2020 sobre a possibilidade de criar uma barreira com um metro de altura em redor da icónica fonte para “proteger um dos monumentos mais importantes e visitados de Roma”. Uns dias antes, um argentino tinha sido multado por fazer voar um drone numa zona interdita, após perder o controlo do aparelho e este cair no telhado do Palácio Veneza, o edifício do século XV onde Mussolini proferiu alguns dos seus mais famosos discursos.