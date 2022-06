Super-diversidade: Ms. Marvel, a primeira super-heroína muçulmana da Marvel, aterra na Disney+

Iman Vellani lembra-se do momento exacto em que viu um super-herói que fosse parecido com ela num livro de banda-desenhada. Era fã de super-heróis quando estudava no liceu em Markham, no estado de Ontario, para onde a sua família se mudou do Paquistão quando ela tinha um ano de idade. Muitos dias de escola acabavam com uma corrida rápida à loja de BD do outro lado da rua, onde gastava a maior parte da sua mesada de 20 dólares (o resto era gasto no McDonald’s). Foi onde se apaixonou pelo Homem de Ferro, pelo Surfista Prateado e por tudo o que é Marvel.