ANMP vai propor a convocação de um Encontro Nacional de Autarcas para discutir descentralização

O conselho directivo da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) decidiu esta segunda-feira pedir ao presidente do conselho geral, Carlos Moedas, que agende uma reunião extraordinária deste órgão, na qual será analisada a convocação de um Encontro Nacional de Autarcas para discussão do modelo da descentralização de competências e as finanças locais e dos impactos do Orçamento do Estado de 2022 na actividade municipal.

O processo de descentralização de competências da administração central para os municípios era um dos pontos que constava da ordem de trabalhos da reunião ordinária do conselho directivo que decorreu esta segunda-feira na sede da ANMP, em Coimbra.

De acordo com um comunicado, “o conselho directivo da Associação Nacional dos Municípios Portugueses decidiu pedir ao presidente do conselho geral o agendamento de uma reunião extraordinária deste órgão com o objectivo de dar continuidade ao deliberado no conselho geral de 4 de Maio (actualização das verbas e revisão de critério relativamente à descentralização, bem como todas as medidas que assegurem a sustentabilidade das finanças locais)”.

Será nessa reunião, que o conselho directivo da ANMP pedirá a convocação de um Encontro Nacional de Autarcas para discutir, em conjunto, o processo de descentralização, que tem vindo a ser contestado por vários presidentes de câmara.

O descontentamento com a forma como o Governo está a conduzir o processo de descentralização levou o presidente da Câmara do Porto a abandonar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, após vários avisos quer à presidente do conselho directivo, Luísa Salgueiro, quer ao Governo. A decisão foi tomada segunda-feira à noite em reunião da Assembleia Municipal do Porto. A bancada municipal do PSD votou ao lado dos deputados eleitos pelo movimento independente de Rui Moreira, bem como o Chega.

No final da reunião desta segunda-feira, Luísa Salgueiro, disse aos jornalistas que o pedido de agendamento da reunião do conselho geral vai ser enviado ao presidente do órgão entre congressos, Carlos Moedas, que é também presidente da Câmara Municipal de Lisboa.