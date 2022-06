Boris Johnson em perigo: deputados conservadores votam hoje moção de desconfiança

Número necessário para convocar moção foi atingido e a votação terá lugar às 18h. Se o primeiro-ministro britânico perder, abre-se corrida à liderança do Partido Conservador e do Governo.

O primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido Conservador vai enfrentar uma moção de desconfiança ao final da tarde desta segunda-feira, depois de pelo menos 54 deputados tories terem exigido essa votação, insatisfeitos com a forma como o Governo e Boris Johnson lidaram o escândalo das festas em Downing Street durante a pandemia.

A votação foi confirmada pelo líder do importante grupo de deputados conservadores 1922 Committee, Graham Brady, e será um teste de fogo à liderança do primeiro-ministro.

Se o chefe do Governo perder a moção, abre-se uma corrida à liderança do Partido Conservador e – por inerência do resultado das eleições legislativas de 2019, vencidas pelos tories – do Governo britânico.

Mas se a moção for derrotada, Johnson ganha um “salvo-conduto” de 12 meses, durante os quais não pode ser desafiado internamente. Para tal, basta-lhe conseguir mais de 50% dos votos, ou seja, pelo menos 180 deputados.

A votação decorrerá entre as 18h e as 20h desta segunda-feira.