Maioria dos gestores diz que corrupção é frequente nas empresas portuguesas, mas na suas desconhecem casos

Foram conhecidas neste mês de Maio as conclusões do barómetro ‘Corrupção e Transparência em Portugal’, um estudo com 123 inquiridos que visa apurar qual o impacto da corrupção nas empresas portuguesas. Neste P24 ouvimos Pedro Espanha da Cunha, sócio da Kepler Forensic Partners.

