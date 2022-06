Putin acusa Ocidente de fornecer armas à Ucrânia para prolongar a guerra

Presidente russo desvaloriza as armas que os Estados Unidos vão enviar, mas avisa que a Rússia pode atacar novos alvos se a Ucrânia receber projécteis de longo alcance.

O Presidente russo acusou os países ocidentais de estarem a fornecer armas à Ucrânia apenas para prolongar a guerra e avisou que a Rússia pode atacar novos alvos se os ucranianos receberem mísseis de longo alcance.

“Todo este espalhafato sobre entregas adicionais de armamento geralmente tem como único objectivo prolongar o conflito armado pelo maior tempo possível”, disse Vladimir Putin numa entrevista à televisão estatal, Rossiya-1, que está a ser divulgada em excertos.

Depois de o seu porta-voz e de o seu ministro dos Negócios Estrangeiros terem reagido com dureza ao anúncio de Joe Biden de que ia enviar novos sistemas de lançamento de rockets para a Ucrânia, o chefe de Estado russo desvaloriza agora esse fornecimento de armas.

“Não é nada de novo”, afirmou Putin, alegando que a Ucrânia já tinha este tipo de armamento e que está somente a reabastecer-se. “Estas entregas dos Estados Unidos e de outros países só podem relacionar-se com a intenção de ajudar Kiev a compensar as perdas do seu material de combate”, comentou.

À semelhança do que foram explicando responsáveis militares ocidentais ao longo da semana, para que o Kremlin não visse no fornecimento dos sistemas uma ameaça directa ao território russo, Putin afirmou na entrevista que o alcance dos rockets “depende dos rockets que são usados e não do sistema [de lançamento] em si”.

Os EUA decidiram enviar projécteis de médio alcance, que podem atingir alvos a um máximo de 70 quilómetros de distância, e não os que permitiriam disparar sobre objectivos a 300 quilómetros de distância.

“O Exército ucraniano já opera sistemas de rockets semelhantes, como os de origem soviética e russa Grad, Smerch e Uragan”, comentou Vladimir Putin.

Porém, acrescentou, se Kiev receber projécteis de longo alcance, a Rússia poderá atingir novos alvos. “Vamos tirar conclusões e empregar as nossas armas, que temos em quantidade suficiente, para atacar objectivos que até agora não temos atacado”, disse Putin.

Noutro excerto da mesma entrevista, divulgado no sábado, o Presidente gabou as capacidades das defesas antiaéreas russas, que estão a “destruir como nozes” as armas ucranianas.