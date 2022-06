Ana Varela e Vera Kolodzig: uma amizade em equilíbrio, sempre com os pés na terra

Fecha-se o pano ou desligam-se as câmaras, despem-se as personagens, restam os actores tal como são e as suas amizades despidas de didascálias. Fora de cena, partilham emoções, conquistas e tragédias que podiam ter saído da ficção, mas são pura realidade. Em comum, têm a paixão pela representação, que foi, muitas vezes, a faísca que fez despertar uma amizade, mas há muito mais que os une.