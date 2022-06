Prospecção geofísica vai ajudar a decidir o que fazer a seguir nas ruínas de Conímbriga

Levantamento feito no início de Maio abrangeu dez hectares que estão ainda por escavar neste sítio romano junto a Condeixa-a-Nova. Terá a geofísica identificado novos edifícios ou bairros? A 17 de Junho saberemos.

Escavar, mesmo que no âmbito da arqueologia, tem sempre um lado destrutivo e é por isso que, num contexto tão delicado como o de uma cidade romana com dois mil anos, é crucial saber onde usar pás, picaretas e colherins com maior probabilidade de sucesso, sendo o sucesso neste caso ditado pela localização de estruturas até aqui desconhecidas.