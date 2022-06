“Não entendo os pacifistas que dizem que se devia chegar a um acordo com Putin”

Mal atendemos o telefone, Maria V. Alyokhina explica-nos, com a voz em sobressalto, o porquê da fotografia em frente a uma prisão de Zagreb que enviou 15 minutos antes pelo Whatsapp. “Estamos com problemas bastante terríveis e imprevisíveis. A Aysoltan Niyazov, que também faz parte das Pussy Riot e está connosco nesta tour, foi detida pela polícia croata com um mandado de captura emitido pela Interpol a pedido do Turquemenistão, uma das piores ditaduras do mundo, de onde ela fugiu há vinte anos”, diz. “Ela é inocente e corre o risco de ser extraditada. Fizemos agora uma conferência de imprensa para tornar o caso público, com o apoio da Amnistia Internacional.”