Amnistia resgata refugiadas ucranianas por suspeitas de exploração laboral

Organização enviou uma queixa a várias entidades, do Ministério Público à Polícia Judiciária. Tem suspeitas de exploração laboral de duas ucranianas e de mais imigrantes numa fábrica no centro do país. Polícia Judiciária está a investigar casos de exploração laboral e sexual de ucranianos, Autoridade para as Condições de Trabalho ainda não tem registo de abusos. “Nunca imaginei que nos fariam isto, desabafa a mulher ucraniana com quem o PÚBLICO falou.