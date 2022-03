Creches privadas têm vagas para crianças ucranianas, mas precisam que Governo responda

A associação que representa as creches privadas apela a uma “parceria” com o Estado de modo a que existe uma resposta concertada para o acolhimento das crianças em fuga da guerra na Ucrânia.

A Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (Acpeep) exortou o Governo a “aproveitar o que existe” para integrar as crianças que estão a chegar da Ucrânia. “Estamos cá, temos vagas, queremos colaborar”, resumiu ao PÚBLICO a presidente da associação, Susana Batista, acrescentando que nesta quinta-feira enviaram um apelo ao Governo no sentido de ser estabelecia uma parceria com o sector privado para garantir que estas crianças tenham lugar nas creches e jardins-de-infância existentes.

Foram enviadas cartas nesse sentido ao Alto Comissariado das Migrações, Ministério da Educação e Instituto de Segurança Social, precisou Susana Batista. Esta iniciativa surgiu depois de várias creches particulares terem contactado autarquias para fazerem saber que têm vagas disponíveis. “Não tiveram respostas”, adianta a presidente da associação.

A Acpeep está a fazer um levantamento das vagas disponíveis na centena de estabelecimentos que são seus associados. “Mas existem muitas mais creches privadas e o que é necessário mesmo é que se faça um levantamento nacional e exista um esforço concertado entre o Estado e o sector privado”, insiste Susana Batista, adiantando que estão disponíveis para cobrar “valores completamente diferentes” do que é habitual nas creches privadas.

Questionado pelo PÚBLICO, o Ministério do Trabalho e da Segurança Social garantiu (MTSS) que “todas as crianças serão integradas em creches e escolas e terão direito ao abono de família”, mas não adiantou pormenores quanto às formas como esta operação será concretizada, nem se estão já a ser estabelecidas parcerias neste sentido.

O MTTS lembrou apenas, a este respeito, que “O Governo português criou um mecanismo de protecção internacional que permite o acesso aos serviços básicos e respostas de integração (saúde, segurança social, educação, formação, apoios sociais, emprego, etc.)”.

Colégios abrem portas

Da parte da Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo (Aeep) vem a informação de que existem “colégios que já estão a receber crianças e jovens ucranianos” e que está também a ser feito um levantamento das vagas disponíveis.

No princípio do mês, a AEEP divulgou um comunicado onde anunciava que enviara uma carta ao primeiro-ministro a manifestar a sua “disponibilidade para participar no esforço nacional de apoio, acolhimento e integração de refugiados ucranianos”. “Este apoio poderá ser prestado de diversas formas, podendo assentar no levantamento, e coordenação, da capacidade existente nos colégios para acolher alunos, do pré-escolar ao secundário, e garantir que têm acesso à educação e ao convívio, em segurança, com outras crianças e jovens, como também para apoiar adultos que reúnam condições para prestar serviços, educativos ou de outra natureza, nos próprios estabelecimentos de ensino”, especificou.

Também a Câmara Municipal de Lisboa (CML) indicou “que está a trabalhar empenhadamente para garantir o mais rapidamente possível todas as respostas necessárias para o eficiente acolhimento de crianças ucranianas nas escolas sobre a responsabilidade da autarquia”, adiantando que “estão a ser feitas reuniões diárias para definir necessidades e garantir o sucesso nessa etapa tão importante no processo global de acolhimento na cidade de Lisboa”.

Segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Até ao fim da tarde desta quinta-feira tinham chegado a Portugal 13.237 pessoas da Ucrânia com estatuto de protecção temporária. Um terço são crianças entre os 0 e os 13 anos.