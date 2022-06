O nosso cérebro precisa de massagens? Há um spa para descobrir em Amesterdão

O Mind Spa nasceu no topo da House of Rituals, um edifício no centro da capital dos Países Baixos, um espaço que não é apenas uma loja, mas uma experiência de bem-estar.

A viagem do Aeroporto de Schiphol para o centro de Amesterdão não é demorada, assim como é rápido chegar à House of Rituals, na zona mais turística da capital dos Países Baixos. Trata-se de um espaço único que a marca holandesa abriu para assinalar os seus 20 anos de existência, em 2020. Dois anos depois, e por culpa da pandemia, continua a ser olhado como um lugar novo na cidade, uma superfície que ocupa um edifício inteiro e onde se experimentam novos conceitos. Um deles é o Mind Spa, no último andar do número 10 da Rua Spui. Trata-se da “maior e mais emblemática loja da Rituals”, orgulha-se Raymond Cloosterman, fundador e dono da Rituals Cosmetics, que confirma que outras abrirão, mas não revela quando nem onde.