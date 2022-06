O que querem as mulheres quando se fala de beleza

Em 2000, no filme O Que as Mulheres Querem?, Mel Gibson é Nick Marshall, um publicitário chauvinista, responsável por comunicar produtos femininos, que começa a ouvir, na sua cabeça, os pensamentos das mulheres, o que lhe mostra que a forma como fazia as campanhas estava... um pouco ao lado! Em 2022, há cada vez mais mulheres à frente do mercado da beleza, embora, na indústria cosmética, os lugares de topo continuem a ser ocupados por homens, numa clara disparidade de género, que, sabemos, não é exclusiva deste mercado. “É caricato que uma indústria que vende principalmente para mulheres seja dominada por homens em cargos executivos. Os homens estão na vanguarda das marcas de beleza e decidem os tons dos batons, o tamanho do boião e até o que é considerado ‘bonito’ para as mulheres usarem”, explica Joana Nobre, farmacêutica fundadora da Crème de La Crème, uma curadoria cosmética que cria, desenvolve e comunica projectos de ciência cosmética.