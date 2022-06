Tráfico de antiguidades: Sob suspeita, antigo director do Louvre foi destituído de funções

Jean-Luc Martinez viu serem-lhe retiradas responsabilidades no âmbito do seu cargo de embaixador do património, para o qual o Governo o convidara depois de sair do museu. Motivo? “Precaução.” Nova ministra da Cultura francesa, Rima Abdul-Malak, aguarda clarificações do processo em que o historiador de arte é acusado de envolvimento numa rede internacional de tráfico de antiguidades.