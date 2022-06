Isto é o que acontece quando a seca devolve ao Iraque uma cidade com 3400 anos

As condições climáticas têm tornado mais longos os períodos em que os vestígios de Zakhiku, habitualmente submersos na albufeira da Barragem de Mossul, ficam acessíveis. Os arqueólogos não perdem a oportunidade de voltar a um lugar que tem ainda muito por contar.

A imagem de uma antiga cidade no Iraque, resgatada às águas de uma albufeira de tempos a tempos, não pode deixar de evocar a quem conheça Vilarinho da Furna, no Gerês, aldeia que uma barragem reduziu à condição de ruína submersa no início dos anos 70, isto mesmo que a separá-las estejam milhares de quilómetros e mais de três mil anos de história.