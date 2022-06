Cavaco Silva arrasa liderança de Rui Rio: “PSD quase pareceu um partido regional”

O ex-Presidente da República, Cavaco Silva, teceu duras críticas à liderança de Rui Rio e deixou um elogio a Luís Montenegro, o próximo líder do PSD, eleito no fim-de-semana passado.

“Quase que pareceu um partido regional. Penso que muitos eleitores viram ao longo do tempo um PSD que era suporte do PS, quando às vezes era mesmo humilhado em debates na Assembleia da República pelo PS”, afirmou num excerto de uma entrevista à CNN Portugal, que será transmitida esta noite.

O antigo líder social-democrata apontou como “erro” a estratégia do PSD de não afastar a ideologia do combate político. “Foi um erro o PSD deixar-se enlear uma dicotomia direita esquerda. Era uma armadilha montada pelo PS e alguns órgãos de comunicação social para desqualificar o PSD e impedirem alguns votantes de saírem do PS para votarem no PSD”, disse, no curto vídeo já divulgado pelo canal televisivo. Rui Rio insistiu em posicionar o PSD ao centro, rejeitando que fosse de direita ou de esquerda.

Na entrevista à jornalista Maria João Avillez, Cavaco Silva criticou também a demora do calendário eleitoral do PSD para a escolha do novo líder. “Foi muito negativo para o PSD nos últimos tempos o arrastar da escolha do novo líder”, apontou, lembrando que o partido ficou “cinco meses sem líder” entre a data das legislativas, a 30 de Janeiro, e o próximo congresso em Julho, no qual serão eleitos os órgãos nacionais, permitindo então à nova direcção entrar plenamente em funções.

“Isto é um absurdo total”, reforçou numa crítica directa ao calendário que foi decidido por Rui Rio e que motivou desconforto nos apoiantes de Luís Montenegro, que foi o primeiro candidato à liderança do partido, embora esse mal-estar não tivesse sido mostrado de forma expressa.

Relativamente ao líder eleito, o ex-Presidente da República considera que saberá fazer oposição ao Governo. “Tenho a ideia de que Luís Montenegro tem muito claro na sua cabeça como é preciso fazer oposição, neste momento, para dar um futuro melhor ao nosso país”, disse. Na sua apresentação da candidatura, o antigo líder parlamentar assumiu que a sua oposição ao Governo será “corajosa”, “implacável” e “pronta a governar”.

A entrevista será transmitida esta noite dias depois de o ex-Presidente da República e antigo primeiro-ministro ter voltado a ter atenção mediática na sequência de um artigo de opinião, que publicou no Observador, e em que, carregado de ironia, desafia o primeiro-ministro a fazer “mais e melhor” do que o próprio.