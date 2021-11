Rui Rio: “Se não conseguir uma maioria à direita, era bom o PS estar aberto a negociar comigo”

É líder do PSD desde 2018 e sê-lo-á até pelo menos 27 de Novembro, dia das eleições internas no partido. Aos 64 anos, Rui Fernando da Silva Rio estava pronto para concorrer a legislativas pela segunda vez quando Paulo Rangel se atravessou no seu caminho. Agora, tudo pode acontecer. Mas entre os votos do aparelho, que admite estarem nas mãos do adversário, e o voto livre, ainda acredita na vitória. Garante, sobretudo, que a situação de “ebulição” do PSD é “um disparate" e uma “barafunda”.