Em Madrid, há uma viagem pela história da relojoaria para descobrir, contada no pulso das mulheres

Os relógios de senhora podem ser obras de arte e são sinal do tempo, desbravando caminho lado a lado com as conquistas das mulheres. Para o provar, a centenária relojoeira Omega leva pelo mundo uma exposição, onde conta esta história e percorre mais de um século de criações femininas. Agora, até 11 de Junho, a exposição habita em Madrid, com mais 53 relógios a descobrir. “É uma mostra da nossa dedicação aos relógios de senhora”, celebra o director executivo da marca, Raynald Aeschlimann.