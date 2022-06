A Churchill’s mostra “uma das jóias escondidas do Grande Porto”

Dá pelo nome de 1982 Bar e ocupa o jardim das caves do vinho do Porto, em Vila Nova de Gaia. As portas estão abertas até 5 de Outubro.

Num jardim de vistas pousadas sobre o Douro e a cidade Invicta, a Churchill’s torna a abrir as portas do seu 1982 Bar. Pensado para “desfrutar da tranquilidade da natureza ao sabor de um cocktail ou de um copo de vinho”, explica a nota de imprensa, o lugar pede o nome emprestado ao Churchill’s 1982 Vintage Port, o primeiro rótulo de Porto vintage da casa.

Nascido em 2020 e guarnecido com um wine bar, uma zona lounge e um “impressionante mural” da artista Kruella d’Enfer – desenhado em 2021, no âmbito da celebração dos 40 anos da Churchill’s –, o espaço apresenta-se como “uma das jóias escondidas do Grande Porto”. Ao deslumbre do cenário junta-se o espírito informal e descontraído: à espera dos visitantes, há mesas e bancos, mas também um amplo relvado para estender a toalha e desfrutar.

Foto Jardim e 1982 Bar DR

Reaberto desde 13 de Maio, e a funcionar de sexta-feira a domingo, entre as 13h e as 20h, até 5 de Outubro, o bar tem na carta cocktails “inspirados em referências clássicas” – o Porto branco e tónico com um twist da casa, o JLG Boulevard, a Miguelada e o Gricha Mule são algumas das propostas alinhadas –, vinhos do Porto e do Douro a copo e acepipes como tábuas de queijos e charcutaria ou húmus e vegetais.

A compor o cardápio, estão previstas sessões de música ao vivo e parcerias com “espaços gastronómicos de referência na região”, com o respectivo calendário a ser divulgado nas redes sociais da marca.

Quem quiser aproveitar a viagem para visitar as caves, pode fazê-lo. Estão abertas todos os dias, entre as 10h e as 18h, e dispõem de provas guiadas em português, inglês, francês e espanhol, mediante marcação prévia, através dos contactos 22 374 4193, 22 370 3641 e 91 310 6066.