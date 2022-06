Prostituição: somos contra a hipocrisia

O Parlamento debate, esta quarta-feira, a regulamentação da prostituição, no seguimento de uma petição de Ana Loureiro. Há 40 anos, com o Código Penal de 1982, Portugal legalizou a prostituição, interrompendo um hiato fracassado de 20 anos de proibicionismo. No entanto, desde então, deixou-a desregulamentada, forçando esta atividade a uma situação semiclandestina.