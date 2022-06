Fãs celebram inocência de Johnny Depp em tribunal

Ao final de dois dias de deliberações, o júri apresentou uma decisão unânime: o artigo escrito por Amber Heard e publicado no The Washington Post, em que relatou ser vítima de violência domestica, era falso, era sobre Depp, foi difamatório e as alegações de Heard foram feitas com “malícia”. A actriz foi condenada ao pagamento de uma indemnização de 14 milhões de dólares ao ex-marido.

Já no caso apresentado por Amber Heard, em que a actriz reclama ter sido alvo de difamação, as coisas não foram tão simples. Os jurados deram razão à actriz em alguns pontos e noutros não, atribuindo-lhe uma indemnização de dois milhões de dólares, longe dos 100 milhões que pediu inicialmente.