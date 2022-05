Em Depp vs Heard, quem perde? “As vítimas de violência doméstica”

Siga o podcast P24 no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ou outras aplicações para podcast.

Nas últimas semanas, milhões de pessoas assistiram atentamente ao julgamento do caso de difamação que opôs o actor Johnny Depp à ex-mulher Amber Heard, também actriz, a propósito das alegações sobre violência doméstica publicadas na sequência do divórcio entre ambos.

Neste P24, ouvimos Ariana Pinto Correia, doutorada em Psicologia e especialista em questões de violência de género e violência na intimidade, sobre como as redes sociais se tornaram numa praça pública para “julgar” as denúncias de violência feitas por ambas as partes ao longo das audiências.

