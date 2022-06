Quarta na TV: heróis, retratos e animação para a petizada

CINEMA

Batman - O Início

TVCine Top, 19h15

Realizado por Christopher Nolan e protagonizado por Christian Bale, explora as origens de Batman, desde o assassinato dos pais, era ainda Bruce Wayne uma criança. O herdeiro desiludido viaja pelo mundo, procurando meios para lutar contra injustiças, decifrar mentes criminosas e exorcizar fantasmas. Quando regressa a Gotham, encontra-a dominada pelo crime e pela decadência. É então que cria o seu alter ego.

O Melhor Ainda Está para Vir

Cinemundo, 20h30

Escrita e realizada por Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, uma comédia dramática protagonizada por Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Apesar das diferenças de personalidade e formas de estar, há décadas que Arthur e César são os melhores amigos. Certo dia, um equívoco leva a que cada um se convença de que o outro está com um cancro em fase terminal e que se empenhe em proporcionar-lhe uns últimos dias totalmente felizes. É assim que embarcam juntos numa aventura memorável.

Estado de Guerra

Fox Movies, 21h15

Uma invulgar abordagem à guerra, com o Iraque como cenário e seis Óscares no palmarés. Kathryn Bigelow filma o dia-a-dia de uma unidade de elite que desmantela bombas, entrando na intimidade e na mente de homens que foram para a guerra como voluntários e para quem o campo de batalha significa adrenalina, atracção e vício. Mark Boal recorreu à sua própria experiência, enquanto jornalista ao lado de soldados americanos no Iraque, para escrever o argumento.

Máquina Zero

Fox Movies, 23h23

Adaptação da autobiografia do fuzileiro Anthony Swofford, o filme de Sam Mendes acompanha as reflexões de “Swoff” (Jake Gyllenhaal) nas missões da Guerra do Golfo, em que carrega o equipamento às costas através do deserto, sem protecção contra o calor e com os soldados iraquianos sempre à espreita. Swoff e os companheiros aguentam-se com humor negro e absurdo no deserto escaldante, num país que não compreendem, enfrentando um inimigo que não conseguem ver, por uma causa que lhes passa ao lado. Jamie Foxx, Peter Sarsgaard, Lucas Black e Chris Cooper também fazem parte do elenco.

DOCUMENTÁRIO

Kid 90

TVCine Edition, 22h

Não para crianças, mas a propósito do dia delas, o canal inaugura o ciclo Retratos de Infância (para ver à quarta, até dia 29). O primeiro é este filme sobre o significado de crescer à frente das câmaras na década de 1990. Reúne gravações que Soleil Moon Frye, a realizadora (e ela própria criança-estrela numa sitcom) foi fazendo nos bastidores com outros miúdos-actores e junta-lhes testemunhos actuais deles. David Arquette, Brian Austin Green, Marc-Paul Gosselaar e Heather McComb fazem parte do elenco.

INFANTIL

Khumba (V. Port.)

TVCine Emotion, 12h30

Anthony Silverston escreve e realiza esta comédia de animação sobre uma jovem zebra ostracizada pela manada por ter apenas metade do corpo listado. Abre uma sessão tripla de filmes para entreter a petizada no seu dia. Seguem-se Asas pelos Ares (às 14h) e Cães do Árctico - Uma Aventura no Gelo (às 15h40).

Mosley e a Cidade Secreta (V. Port.)

Panda, 17h30

Mosley é um torifante que é escravo numa quinta e que é tomado por um súbito desejo de liberdade quando se depara com pinturas antigas, de torifantes erguidos em duas patas. Este filme de Kirby Atkins destaca-se numa programação especial que arranca às 9h30 com uma selecção de episódios de Vera e o Reino do Arco-Íris e termina às 21h30 no filme Abominável, passando pelas séries Dragões: Pilotos de Resgate, Super Wings e Madagáscar: Pequenos Selvagens.

Smallfoot: Uma Aventura Gelada (V. Port.)

Hollywood, 19h55

Uma comédia animada que inverte a perspectiva sobre os ietis. Aqui, é pelo olhar de um deles que vemos o mundo. E nós, humanos, é que somos lendárias criaturas de pés pequenos. Eduardo Madeira, David Carreira, Ana Bacalhau, Kátia Moreira, Mariana “Bumba na Fofinha” Cabral, Pedro Sousa e João Garcia dão voz às personagens na versão dobrada. Passada nos Himalaias, esta história é o ponto alto da maratona do Dia da Criança, mas há mais filmes para ver, como os dois capítulos de Dia de Surf (às 12h40), Boog & Elliot 3 (15h35) ou Príncipe Bué Encantado (18h30).