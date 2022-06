Plátano do Rossio em Portalegre, maior do género na Península Ibérica, alvo de intervenção

O plátano do Rossio, em Portalegre, o maior do género na Península Ibérica e a mais antiga árvore classificada de interesse público em Portugal, está a ser alvo de uma intervenção de manutenção, foi anunciado esta quarta-feira.

A Câmara de Portalegre explica, em comunicado enviado à agência Lusa, que a intervenção consiste na poda de manutenção, com a eliminação de alguns ramos secos, partidos ou que já não tenham possibilidade de recuperação.

A operação no plátano do Rossio, no ano em que assinala o seu 184º. aniversário, consiste ainda na poda de reestruturação de modo a dar estabilidade física à estrutura daquela árvore.

Foto Daniel Rocha

A operação, que será desenvolvida até quinta-feira, está a ser coordenada pelo Laboratório de Patologia Vegetal Veríssimo de Almeida do Instituto Superior de Agronomia e pelo Serviço de Arboricultura da Fundação de Serralves.

A autarquia alerta ainda que durante os trabalhos, e por questões de segurança, “deve ser resguardada” a entrada de pessoas na área de protecção de modo a “mitigar a queda de ramos e braças sobre viaturas e sinalização”. Dada a proximidade com vias de circulação, a Câmara de Portalegre indica que, para além da interdição de estacionamento, poderá “haver alguns condicionamentos ao trânsito” na zona envolvente.

O plátano do Rossio foi plantado em 1838 pelo botânico José Maria Grande. Considerado como um cartão-de-visita daquela cidade alentejana, é também a mais antiga árvore classificada de interesse público em Portugal, registada no ano do seu centenário, nomeadamente em 28 de Agosto de 1938. O plátano do Rossio foi também classificado como “Monumento Vivo”, tendo vencido o Concurso Árvore Portuguesa do ano 2021 e alcançado o quarto lugar no Concurso Árvore Europeia, no mesmo ano.