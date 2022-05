Xangai levanta restrições e Pequim anuncia estímulos à economia

O Governo chinês anunciou nesta terça-feira um novo plano de reforço à economia, assolada pela pandemia de covid-19 e consequentes confinamentos e medidas restritivas em Xangai, a capital financeira do país. De acordo com economistas, a estratégia “covid zero” fará cair as previsões do crescimento do PIB para 4,9% este ano, bem abaixo da meta oficial de 5,5%.

Entre as 50 medidas anunciadas, estão alterações de políticas fiscais, financeiras, de financiamento e industriais.

O pacote de estímulo económico foi aprovado em Pequim na última semana, a poucos dias do levantamento das restrições em Xangai. Durante dois meses, os habitantes da cidade estiveram em confinamento devido à pandemia, com recolher obrigatório à meia-noite e a economia em suspenso.

O rigoroso isolamento de 25 milhões de pessoas terminará nesta quarta-feira, um dia após a China anunciar medidas para tentar recuperar o objectivo de crescimento económico de 5,5% para 2022.

Como incentivo ao investimento privado e ao consumo, o Governo decidiu levantar restrições à compra de automóveis e à sua circulação em toda a cidade. Nesta terça-feira, o Ministério das Finanças avançou também que reduzirá para metade o valor do imposto sobre a compra de veículos de passageiros.

Em simultâneo, Pequim quer impulsionar a construção civil, estimular a compra de electrodomésticos, estabilizar cadeias de abastecimento e garantir a segurança energética e alimentar da população.

O Estado vai também investir em empresas que permitam a ligação entre vários fornecedores e clientes individuais, à semelhança de grandes marcas como a Google, Apple ou Amazon, para restabelecer a oferta no mercado de trabalho e combater o desemprego, garantiu o Conselho de Estado. Estas empresas serão também encorajadas a usar a tecnologia informática, blockchain e inteligência artificial.

No mesmo sentido, beneficiará empregadores que contratarem jovens recém-licenciados — já que a taxa de desemprego subiu para 5,8% em Março, o valor mais alto desde Maio de 2020.

Quanto à população, continuará a ter de usar máscara, evitar ajuntamentos e fazer testes PCR a cada 72 horas para utilizar transportes públicos ou frequentar espaços públicos, como supermercados.