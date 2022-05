Partygate”: há cada vez mais deputados conservadores a pedir a demissão de Boris Johnson

Entre críticas e pedidos de demissão ou de uma moção de desconfiança, dezenas de tories não estão satisfeitos com as conclusões e as reacções ao inquérito ao escândalo das festas em Downing Street. Ex-líder do Partido Conservador acredita que o primeiro-ministro vai ser alvo de uma votação interna em Junho.

Depois de um encontro à porta fechada com todos os deputados do Partido Conservador, após a divulgação do inquérito interno às festas em Downing Street durante a pandemia, na semana passada, do qual Boris Johnson saiu com relativo optimismo, o número de críticos internos do primeiro-ministro não tem parado de crescer nos últimos dias, cenário que torna cada vez mais provável a convocatória de uma moção que, em última instância, o pode derrubar.