O bloqueio naval da Ucrânia

1. A guerra faz-nos lembrar a grande fragilidade humana. Na actual economia globalizada altamente complexa e sofisticada, tendemos a não valorizar produtos sem transformação industrial, incorporação tecnológica e valor acrescentado. Produtos básicos como a alimentação e a energia parecem garantidos e a sua escassez um problema de outros tempos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia fez-nos voltar à realidade. Nenhum desses dois países produz nada de particularmente sofisticado, com a excepção relativa de algum material militar. Em tempos de paz, ninguém perderia muito tempo com a economia da Rússia e da Ucrânia, pois os desenvolvimentos relevantes estão noutras partes do mundo. Todavia, estamos a viver agora um duplo choque — energético e alimentar — cujas consequências plenas ainda estão por se fazer sentir. Ao mesmo tempo, quase tínhamos esquecido que o transporte marítimo continua a ser crucial para o comércio internacional e economia global. Mais de 80% do volume do comércio internacional de mercadorias é feito por via marítima e há produtos dependem quase na íntegra desse meio de transporte.