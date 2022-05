Rio deve manter-se como deputado até à discussão do Orçamento para 2023

Rui Rio vai deixar a liderança do PSD, mas irá continuar com o palco da Assembleia da República para o manter à tona da actualidade política. Com a eleição do novo presidente do partido, Luís Montenegro, consumada nas directas deste sábado, Rio vai continuar a segurar as rédeas do partido uma vez que seu sucessor só será entronizado no cargo dia 3 de Julho, na sessão de encerramento do congresso, marcado para os dias 1, 2 e 3 de Julho no Coliseu do Porto.