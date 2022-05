Boris Johnson muda regras: violação do código de conduta dos ministros já não obriga à demissão

Oposição acusa o primeiro-ministro britânico de querer “salvar a própria pele” depois das falhas e violações divulgadas no relatório sobre o “ Partygate ”.

O Governo britânico divulgou na sexta-feira uma nova versão do seu código de conduta que estabelece que um ministro que tenha violado as regras pode sofrer uma sanção, mas não é “automaticamente” obrigado a pedir a demissão do cargo. O Partido Trabalhista reagiu acusando Boris Johnson de querer “salvar a sua própria pele”.