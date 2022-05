Ucrânia: o olhar de um russo

É interessante ler os analistas russos. Eles não se reduzem aos porta-vozes do Kremlin ou aos opositores radicais (muitos deles já exilados). Andrey Kortunov, director do think tank Conselho Russo de Assuntos Internacionais, foi convidado pela Economist a exprimir o seu ponto de vista sobre os cenários do fim da guerra na Ucrânia.