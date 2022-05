Proposta do Governo alarga metadados que operadoras podem guardar para efeitos de facturação

A solução apresentada para resolver um vazio legal deixado por uma decisão do Tribunal Constitucional do mês passado abdica da existência de bases de dados autónomas para efeitos de investigação criminal e determina apenas a possibilidade das autoridades acederem às bases já existentes para efeitos de facturação.

A proposta do Governo que estabelece as regras de acesso dos metadados para fins de investigação criminal alarga os registos das comunicações que as operadoras podem guardar para efeitos de facturação, logo aumenta o manancial de informações que estarão disponíveis para consulta pelas autoridades