Juízes do Constitucional levaram dois anos a iniciar debate sobre lei dos metadados

Data de finais de Agosto de 2019 o pedido da provedora de Justiça aos juízes do Palácio Ratton para decretarem a inconstitucionalidade de três normas da lei dos metadados. O chumbo do Tribunal Constitucional só chegou porém em Abril passado, e com estrondo, até por a decisão ter efeitos retroactivos. Mas o que se passou nestes quase três anos? Não teria sido possível os juízes terem decidido mais depressa, encurtando assim o número de casos passíveis de serem reabertos por via da invalidação retroactiva da lei?