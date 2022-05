Montenegro e Moreira da Silva: o debate entre quem os apoia

Este sábado é dia de eleições directas no PSD onde se vai conhecer o novo líder do partido, sucedendo a Rui Rio. No final de uma campanha morna, sem debates, ouvimos dois jovens militantes num frente-a-frente: João Maria Jonet, ao lado do candidato Jorge Moreira da Silva, e João Pedro Luís, mandatário da Juventude da campanha de Luís Montenegro.

