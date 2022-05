Yeyé: a rádio urbana que quer ser um “retrato do Porto”

Fundado há um ano, o projecto pretende dar espaço à música que não tem lugar nos meios de comunicação mais mainstream . Esta sexta-feira celebra o seu primeiro aniversário com um concerto no Passos Manuel.

Uma rádio que “faz diferente”, que “pretende ser um reflexo dos estilos de vida que compõem o tecido urbano contemporâneo”. Assim se afirma a Yeyé, a rádio digital portuense que nasceu da mente do DJ Pedro Tenreiro e que completa esta sexta-feira, 27 de Maio, um ano no ar. Tem o seu quartel-general num quarto andar da zona industrial do Porto e emite exclusivamente online, 24 horas por dia, todos os dias.