Filipa Roseta lidera alternativa a Newton para eleição de delegados ao congresso do PSD

Joaquim Miranda Sarmento, que está com Montenegro, é subscritor da lista que tem maioria de apoiantes de Moreira da Silva.

A vereadora em Lisboa, Filipa Roseta, lidera uma lista de delegados alternativa à da concelhia presidida por Luís Newton, e que é vista como um ensaio para as eleições na estrutura que devem acontecer este Verão.

Neste sábado, os militantes do PSD escolhem não só o líder do partido entre Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro mas também os delegados ao congresso do próximo mês de Julho em que serão eleitos os órgãos nacionais.

A lista liderada por Filipa Roseta tem uma maioria de apoiantes de Jorge Moreira da Silva mas é também subscrita por Joaquim Miranda Sarmento, que é coordenador da moção de Luís Montenegro. A lógica desta lista (designada por “M”, de Moreira da Silva e de Montenegro) é puramente local e já tem a ver com as eleições na concelhia de Lisboa. Entre os seus elementos está Paulo Ribeiro, que antecedeu a Luís Newton na liderança da estrutura e que disputou as eleições em 2020, tendo perdido.

A outra lista é liderada por Luís Newton, presidente da junta de freguesia da Estrela, e por Rodrigo Gonçalves, que são apoiantes de Luís Montenegro. O primeiro mandato de Luís Newton à frente da concelhia termina no próximo mês de Julho, antevendo-se uma disputa interna.

Ao todo, a concelhia de Lisboa elege 24 delegados ao 40.º congresso do PSD, que se realizará no Porto, a 1, 2 e 3 de Julho.