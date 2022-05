João Sousa: “Quando estamos em baixo, não é fácil acreditar no nosso potencial”

João Sousa está pouco habituado a falar de outra coisa além de ténis e das suas técnicas de jogo. Mas o que faz o único português do Top 100 do ATP, quando não está em campo? Ouve música, gosta de ler e até tem um negócio em Guimarães, a sua cidade natal. Aos 33 anos, diz ainda não se preocupar com o que fará depois de a carreira no desporto profissional terminar e garante querer ser um exemplo para as novas gerações, lembrando a importância do desporto para a saúde física e mental. Ontem, o 63.º do mundo foi eliminado na primeira ronda de pares em Roland Garros e esta quinta-feira regressa para a segunda ronda de singulares, frente ao italiano Lorenzo Sonego, em 35.ª posição.