Preços dos imóveis comerciais têm maior aumento em dez anos

Os imóveis comerciais registaram em 2021 “o aumento de preços mais elevado desde 2010”.

Os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indicam que o índice que mede a evolução dos preços dos imóveis comerciais transaccionados em Portugal (o Índice de Preços das Propriedades Comerciais) aumentou no ano passado 5,1%, mais 2,3 pontos percentuais que a taxa observada em 2020.

Apesar do aumento, o INE assinala que “o crescimento dos preços das propriedades comerciais foi menos intenso que o observado nas habitações (9,4%)”, tal como sucede desde 2016, embora com o menor diferencial entre ambas as tipologias desde 2015.

O aumento registado em 2021 interrompeu “um período de dois anos consecutivos de desaceleração dos preços” dos imóveis licenciados para fins comerciais, refere ainda o INE, sem adiantar dados sobre as diferentes regiões do país.

Relativamente aos imóveis para habitação, os dados estatísticos têm demonstrado uma subida continuada dos preços e um aumento generalizado por todo o país, com registos de novos máximos históricos em Lisboa e no Porto.

Em Fevereiro, os números do INE demonstravam que no terceiro trimestre do ano passado, o valor mediano dos alojamentos familiares em Portugal fixou-se em 1311 euros por metro quadrado, o que corresponde a uma subida de 12,2% face a igual período do ano anterior.

Foi a primeira vez desde que o INE recolhe estes dados que se ultrapassou a fasquia dos 1300 euros por metro quadrado a nível nacional.