Vendas de casas em Lisboa e no Porto batem máximos de uma década

A acompanhar a evolução do número de vendas, os preços médios por metro quadrado atingiram novos máximos históricos.

Depois do abrandamento motivado pelo choque inicial da pandemia, o mercado imobiliário bateu novos recordes no ano passado. Em 2021, o número de casas vendidas em Lisboa e no Porto regressou aos níveis mais elevados em mais de uma década, ao mesmo tempo que os preços médios de venda atingiram novos máximos históricos.