Casas ficaram quase 50% mais caras em cinco anos

O mercado imobiliário está recuperado do impacto da pandemia e o abrandamento dos preços que foi sentido em 2020 deu lugar ao regresso dos crescimentos a dois dígitos. No terceiro trimestre de 2021, os preços das casas voltaram a aumentar a ritmo acelerado e o valor das habitações em Portugal atingiu novos patamares, prolongando uma tendência de mais de 20 trimestres consecutivos de subidas. Feitas as contas, comprar uma casa é hoje quase 50% mais caro do que há cinco anos.