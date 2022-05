A ilha de Rocha

De novo em sala, mas também em DVD e nas plataformas, o visionário e exigente olhar de Paulo Rocha sobre Wenceslau de Moraes, acompanhado pelo documentário que lhe dedicou logo a seguir; dois filmes que partem do escritor para falar do realizador.

40 anos depois de uma estreia incompreendida na competição de Cannes e quatro anos depois desta versão restaurada ter tido estreia mundial no festival francês, A Ilha dos Amores, o visionário olhar de Paulo Rocha sobre a vida do escritor Wenceslau de Moraes, volta finalmente às salas portuguesas (pelas quais teve apenas uma fugaz passagem em 1991). Surge acompanhado do documentário A Ilha de Moraes, onde Rocha percorre os traços de Wenceslau e que, apesar de estreado em Veneza em 1984, se ficou pela exibição na RTP.