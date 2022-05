Metro de Kharkiv vai voltar a funcionar e deixa de ser abrigo para milhares de civis

Durante os três meses de guerra, milhares de civis abrigaram-se no metro subterrâneo de Kharkiv, alguns dentro das carruagens dos comboios inativos e outros no chão das estações. Sendo “o lugar mais seguro” que os habitantes de Kharkiv encontraram, muitos receiam o regresso a casa, pois não há garantias que os bombardeamentos não retomem. Nataliia Lopanska, refugiada no metro há três meses, afirma que vê fumo sobre o céu vindo de uma cidade oriental de Kharkiv.

Contudo, a reabertura do metro da cidade de Kharkiv representa um símbolo de sucesso militar da Ucrânia.