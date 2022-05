Fotografias, denúncias e publicação iminente de relatório sobre o Partygate reavivam pressão sobre Johnson

A conclusão, anunciada na semana passada, da investigação da Política Metropolitana de Londres (Met) a 12 festas ocorridas em Downing Street durante a pandemia foi recebida com alívio dentro do Governo britânico, mas a publicação iminente do inquérito interno sobre o Partygate, aliada à divulgação, nas últimas horas, de imagens polémicas e de descrições de testemunhas sobre os convívios na sede do poder executivo antecipam uma quarta-feira muito difícil para Boris Johnson e para o seu futuro político.